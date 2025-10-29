Главная » Новости Таганрога

Участок федеральной трассы «Новороссия» под Таганрогом закроют на ремонт

С 30 октября на 57-м километре автодороги Р-280 «Новороссия» начнется активная стадия капитального ремонта путепровода, что потребует временного изменения схемы движения, сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Проезд будет перекрыт на самом сооружении и подъездах к нему. Для маршрутов ДНР – Ростов-на-Дону, Таганрог – ДНР и Ростов-на-Дону – Таганрог организованы временные съезды, которые обеспечат непрерывное движение транспорта.

Работы включают расширение путепровода за счет устройства дополнительной полосы, замену изношенных конструкций двух существующих полос и обновление элементов дорожного обустройства. Эти мероприятия проводятся в рамках масштабной модернизации трассы Р-280 «Новороссия» на участке Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь в границах Ростовской области, запланированной на 2025 год.

ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» призывает водителей заранее учитывать изменения при планировании поездок и строго соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки в зоне проведения работ.

Фото: «Росавтодор» из архива

