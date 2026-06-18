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Движение на участке трассы «Новороссия» в обход Таганрога временно будет реверсивным

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Ограничение действует в течение двух часов 18 и 19 июня на период установки балки пролетов для устройства новых полос путепровода.

Новости Таганрога

В Ростовской области на 63-м километре федеральной трассы Р-280 «Новороссия» временно ограничат движение транспорта. Ограничения вводятся 18 и 19 июня с 15:20 до 17:20 по московскому времени.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань», на путепроводе, расположенном на участке обхода города Таганрог (трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь), будут проводиться дорожные работы. В указанные часы проезд для всех видов транспорта будет организован в реверсивном режиме — по одной полосе.

Причина ограничений — капитальный ремонт путепровода. В эти временные промежутки специалисты планируют установить балки пролетов для устройства двух новых полос сооружения.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, быть внимательными и осторожными в зоне проведения работ, следить за сигналами регулировщиков и строго соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.

Напомним, капитальный ремонт путепровода на 16-м километре трассы Р-280 начался в 2024 году. Проект предусматривает расширение искусственного сооружения до четырех полос. Сначала мостовики обустраивают две новые полосы для движения, чтобы затем переключить на них транспортный поток и провести капитальный ремонт двух старых полос.

Фото: ФКУ Упрдор «Тамань».

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дорожные работы новости ограничение движения Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда

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