В Таганроге отремонтировали тротуары в сквере «Больничном»

В Таганроге завершён ремонт тротуаров в сквере «Больничном», расположенном на Большом проспекте, 16Д, сообщает МКУ «Благоустройство».
Ранее в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь благоустроили общественную территорию. А вот асфальтирование дорожек в первоначальный проект не входило. Для проведения этих работ был заключен отдельный контракт. Теперь ремонт завершен и таганрожцы могут гулять по обновленному скверу.
Ранее мы рассказали, что на три дня в связи с ремонтом сетей некоторые дома в Таганроге частично останутся без тепла.
Фото МКУ «Благоустройство»
