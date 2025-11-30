Главная » Благоустройство

В Таганроге отремонтировали тротуары в сквере «Больничном»

В Таганроге завершён ремонт тротуаров в сквере «Больничном», расположенном на Большом проспекте, 16Д, сообщает МКУ «Благоустройство».

Ранее в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь благоустроили общественную территорию. А вот асфальтирование дорожек в первоначальный проект не входило. Для проведения этих работ был заключен отдельный контракт. Теперь ремонт завершен и таганрожцы могут гулять по обновленному скверу.

Ранее мы рассказали, что на три дня в связи с ремонтом сетей некоторые дома в Таганроге частично останутся без тепла.

Фото МКУ «Благоустройство»

