На три дня в связи с ремонтом сетей некоторые дома в Таганроге частично останутся без тепла

Подача тепла будет ограничена в несколько домов по улице Желябова.

«С 29 ноября по 1 декабря, в связи капитальным ремонтом сетей теплоснабжения — надземный трубопровод диаметром 89 мм — от котельной на ул. Заводской, 1 будет временно приостановлена подача центрального отопления в несколько домов по улице Желябова», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Отключение будет производиться в указанные дни в период времени с 8.00 до 13.30.

Без отопления останутся жилые дома №№ 1, 16, 10, 15, 12, 13, 12а, 12б, 12/2, 14 по улице Желябова, а также квартиры №№ 2 и 5 в доме № 14 и весь 11-й железнодорожный район.

Общая продолжительность каждого временного перерыва подачи тепла не превысит шести часов.

«Прошу вас заранее подготовиться к возможным бытовым неудобствам. Спасибо за ваше терпение и понимание!», — обратилась к жителям глава города.

