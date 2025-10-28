Главная » Город

В Таганроге на остановках общественного транспорта появился бесплатный Wi-Fi

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Оборудовать остановочные комплексы точками свободного доступа к Интернету городские власти решили из-за ограничения мобильной связи.

Город

«Дорогие таганрожцы! В последнее время мы столкнулись с ситуацией, когда с целью обеспечения безопасности операторы связи ограничивают доступ к мобильному интернету. Понимаю, что иногда бывает очень неудобно остаться без связи. Поэтому принято решение — внедрить проект по обеспечению бесплатным Wi-Fi на остановках общественного транспорта», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

На сегодняшний день уже установлено современное коммуникационное оборудование на 76 из запланированных 79 остановочных павильонах. Работы продолжаются. Вскоре каждая остановка будет оснащена точками доступа Wi-Fi.

Для того, чтобы подключиться к новой услуге, достаточно выполнить несколько простых шагов: на мобильном устройстве найти открытую точку доступа Wi-Fi с именем «Free Taganrog», через QR-код открыть браузер и пройти простую процедуру авторизации, введя минимальное количество базовых данных, которые необходимы исключительно для идентификации пользователя.

«Пользуйтесь интернетом бесплатно! Оставайтесь на связи», — пожелала Светлана Камбулова.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Интернет мобильная связь остановки Светлана Камбулова
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru