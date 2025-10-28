В Таганроге на остановках общественного транспорта появился бесплатный Wi-Fi

Оборудовать остановочные комплексы точками свободного доступа к Интернету городские власти решили из-за ограничения мобильной связи.

«Дорогие таганрожцы! В последнее время мы столкнулись с ситуацией, когда с целью обеспечения безопасности операторы связи ограничивают доступ к мобильному интернету. Понимаю, что иногда бывает очень неудобно остаться без связи. Поэтому принято решение — внедрить проект по обеспечению бесплатным Wi-Fi на остановках общественного транспорта», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

На сегодняшний день уже установлено современное коммуникационное оборудование на 76 из запланированных 79 остановочных павильонах. Работы продолжаются. Вскоре каждая остановка будет оснащена точками доступа Wi-Fi.

Для того, чтобы подключиться к новой услуге, достаточно выполнить несколько простых шагов: на мобильном устройстве найти открытую точку доступа Wi-Fi с именем «Free Taganrog», через QR-код открыть браузер и пройти простую процедуру авторизации, введя минимальное количество базовых данных, которые необходимы исключительно для идентификации пользователя.

«Пользуйтесь интернетом бесплатно! Оставайтесь на связи», — пожелала Светлана Камбулова.

Фото из архива