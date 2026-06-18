В Таганроге отловили семь бездомных собак на пяти улицах, животных с бирками трогать не стали

17 июня в Таганроге специалисты подрядной организации отловили семь бродячих собак на пяти улицах. Еще по шести адресам агрессивных бездомных животных не обнаружили. Об этом сообщили в МКУ «Благоустройство».

Отлов прошел в районе домов №№ 26 и 40-1 по улице Чучева, где поймали трех собак. Еще по одному животному обнаружили на улицах Мостовой, 2, Транспортной, 142а, в переулках Узком,3 и 7-м Новом, 100.

Кроме того, специалисты проверили несколько адресов, где собак не нашли или животные были с бирками и не проявляли агрессии. В частности, на улице Чучева, 44/2 обнаружили собак с бирками без признаков агрессии. На улице Москатова, 8, Прохладной, 5 и 7, в районе 33 школы, на 5-м линейном проезде, 72/4, а также на Фрунзе, 13 (где также была замечена собака с биркой) животных, подлежащих отлову, не оказалось.

В МКУ «Благоустройство» напомнили, что отлов безнадзорных животных проводится по установленным правилам. Собак, которые не проявляют агрессии и имеют бирки, не отлавливают.

Ранее мы рассказали, что власти Таганрога пообещали навести порядок в роще «Дубки» до конца июня.

Фото из архива