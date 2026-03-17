В Таганроге открылась «Школа здоровья для всех»

В Таганроге, в актовом зале городской поликлиники на улице Греческой, 104 прошло вводное занятие «Школы здоровья для всех». Провел его врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Владислав Бородулин.

Город

С 2025 года началась реализация нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Этот проект, рассчитанный до 2030 года, стал правопреемником нацпроекта «Здравоохранение», реализация которого завершилась в 2024 году. В соответствии с новым нацпроектом, а также принятым еще в 2011 году федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Таганроге на базе Центра здоровья городской поликлиники создана «Школа здоровья для всех». Преподавать в ней будет Владислав Николаевич Бородулин. На вводном занятии присутствовали его давние ученицы, которые ранее у него занимались в школе «Антистресс».

Доцент Владислав Бородулин – врач-психотерапевт созданного 15 лет назад городского Центра здоровья (ул. Фрунзе, 61). Памятуя о том, что стресс в значительной степени способствует развитию многих расстройств здоровья, Владислав Бородулин в прошлые годы в школе «Антистресс» обучал участников классическому варианту аутотренинга и другим способам и методам преодоления тревожно-депрессивных и других расстройств. Теперь учебная программа расширена, речь на занятиях будет вестись о профилактике и коррекции различных хронических неинфекционных заболеваний, о факторах риска, о здоровом образе жизни, об активном долголетии.

Помимо лекций предполагается самостоятельная работа за пределами аудитории в домашних условиях. Лекции будут проходить вторую и четвертую среду каждого месяца в актовом зале на втором этаже городской поликлиники (ул. Греческая, 104, комната 118) с 16.00 до 18.00. Занятия – бесплатные. Приглашаются все желающие. Следующее занятие – 25 марта.

Владислав Николаевич отметил, что при значительном числе обучающихся есть возможность перевести учебный процесс через дорогу, в конференц-зал библиотеки, носящей имя Антона Павловича Чехова, который был не только гениальным прозаиком и драматургом, но и выдающимся врачом.

Ранее педиатр из Таганрога с 50-летним стажем Валентина Кравченко рассказала о своем пути в медицину.

Фото Владимира Прозоровского

