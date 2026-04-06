Юный таганрогский тхэквондист Роман Сазоненко стал чемпионом России

Он одержал победы над соперниками, которые были старше его.

Новости Таганрога

Три воспитанника спортивной школы №1 Таганрога стали участниками Первенства России по тхэквондо (спорт глухих) во Владивостоке, где один из них — Сазоненко Роман, завоевал золотую медаль.

Соревнования проводились среди юношей и девушек в возрасте 14-18 лет и собрали на татами спортивного комплекса «Олимпиец» 87 юных спортсменов из 12 регионов страны. Ученик 6/2 класса спортшколы Роман Сазоненко одержал победу в весовой категории до 55 кг среди мальчиков 14-18 лет. На пути к чемпионскому титулу он одолел соперников из Приморского края и Дагестана, которые были старше его.

Эта победа позволила Роману выполнить норматив на звание кандидата в мастера спорта. Еще два представителя Таганрога — Константин Солошенко  и Егор Соколянский — заняли 5-е и 9-е места соответственно.

Как сообщили в ростовской Федерации спорта глухих, всего на счету спортсменов из Ростовской области две золотые, серебряная и четыре бронзовые медали.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

