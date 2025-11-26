В Таганроге от ночной воздушной атаки 25 ноября пострадало имущество 690 жителей  

В Таганроге по предварительной оценке после массированной воздушной атаки в ночь на 25 ноября пострадало имущество 690 жителей. Губернатор Юрий Слюсарь поручил городским властям ускорить оформление документов и готов выделить из резервного фонда 19 млн рублей на первоочередные выплаты.

Как мы уже сообщали, 25 ноября Юрий Слюсарь посетил Таганрог, где осмотрел наиболее пострадавшие от воздушной атаки дворы и проконтролировал ход восстановительных работ. Со вчерашнего утра оперативные группы муниципальных комиссий начали фиксировать ущерб и принимать заявления на единовременные выплаты.

После завершения следственных действий аварийные службы приступили к расчистке территорий и восстановлению теплового контура зданий. Разбитые стекла временно закрывали пленкой, уже в ближайшие дни начнут работу замерщики для замены поврежденных окон и дверей.

«Декабрь наступит через несколько дней. И как пленкой окна не затягивай, от холода это не защитит. Нужно максимально оперативно организовать работу замерщиков организаций, которые будут изготавливать и устанавливать разбитые окна. Если таганрогские компании не будут справляться, подключайте ростовских», — подчеркнул Слюсарь.

По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома, здания поликлиники, детского сада и Механического колледжа, лакокрасочный цех, промышленный склад и несколько автомобилей. Предварительно пострадало имушество 690 человек, девять квартир в двух домах восстановлению не подлежат.

«Готов быстро принять решение о выделении из резервного фонда 19 млн рублей на первоочередные выплаты. Готовьте документы», — распорядился он.

В селах Бессергеновка, Новобессергеновка и Весело-Вознесенка Неклиновского района повреждены 35 частных домов и несколько автомобилей. Без электричества на вчерашний день оставались около 1600 жителей четырех населенных пунктов, в Новобессергеновке была приостановлена подача газа. Аварийные службы занимались работами по восстановлению энерго- и газоснабжения, а также контактной линии трамвая в Таганроге.

Во время атаки ранения получили 12 человек, трое из них скончались от травм. Один пострадавший доставлен в ростовскую больницу, четверо отказались от госпитализации после оказания медицинской помощи. Губернатор посетил в БСМП Таганрога двух раненых, пожелав им скорейшего выздоровления.

«Не бросайте людей, обязательно сопроводите до полного выздоровления и восстановления. Внимательно следите за психологическим состоянием пострадавших людей, которые полностью утратили жилье», — поручил Слюсарь.

Фото donland.ru