В Таганроге один из домов восстановлению не подлежит: губернатор Слюсарь оценил последствия атаки на город

25 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Таганрог для оценки последствий ночной воздушной атаки, в ходе которой пострадали жилые дома и социальные объекты. Вместе с главой города Светланой Камбуловой и представителями оперативных служб он осмотрел поврежденные здания в районе, где действует локальный режим ЧС .

По словам Юрия Слюсаря, один из многоквартирных домов не подлежит восстановлению, его жильцам будет предоставлено новое жилье. В Неклиновском районе повреждены десятки частных домов, аварийные бригады восстанавливают электроснабжение и газоснабжение. Комиссии уже фиксируют ущерб, временно размещены пострадавшие, а детям из поврежденного детского сада подберут места в других дошкольных учреждениях.

В своем telegram-канале губернатор сообщил, что различные ранения во время массированной ночной атаки получили 12 человек, трое из них впоследствии скончались от травм, несовместимых с жизнью. Один раненый доставлен в Ростов. Четыре человека, получив медицинскую помощь, от госпитализации отказались.

«Всем пострадавшим будет оказана помощь, включая лечение, новое жилье и компенсации за поврежденное имущество. Работа по ликвидации последствий продолжается круглосуточно. Ситуацию держу на личном контроле», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото telegram-канал Юрия Слюсаря