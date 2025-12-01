В Таганроге от гриппа привилась половина населения города

Прививочная кампания завершена, о ее итогах рассказала глава города Светлана Камбулова.

По данным на 1 декабря в Таганроге от гриппа вакцинировались 122 278 человек. Это – 50,6 % населения города, сообщила в своих соцсетях глава Таганрога Светлана Камбулова. На этом прививочная кампания в городе завершена: проводить вакцинацию в разгар эпидсезона нецелесообразно, поскольку на формирование полноценного иммунного ответа организму требуется время.

«Многие предприятия проявили свою социальную ответственность и также приобрели дополнительную вакцину для своих сотрудников, — отметила глава города. — Благодарю всех, кто сделал такой вклад в здоровье сотрудников. Надеюсь, что что предстоящий зимний сезон пройдет спокойно, без значительных вспышек ОРВИ и гриппа».

Между тем, в Ростовской области уже есть единичные случаи заболевания гриппом.

Фото из архива