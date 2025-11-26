В Ростовской области зафиксированы единичные случаи заболевания гриппом

На 47-й неделе 2025 года в Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается ниже эпидемических порогов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в структуре циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Случаи гриппа фиксируются единично.

В регионе продолжается масштабная прививочная кампания. По состоянию на 20 ноября, против гриппа вакцинировано более 2 млн 179 тыс. человек, что составляет 52,3% от общего населения области.

«Ни у одного из привитых не зарегистрировано неблагоприятных реакций или осложнений после введения вакцины», — сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты напоминают, вакцинация — наиболее эффективный способ защиты от гриппа. Прививка не вызывает заболевание, но способствует выработке иммунитета, снижая риск заражения в среднем в два раза. У привитых пациентов болезнь в случае заражения протекает значительно легче и без серьезных осложнений.

Современные вакцины разрешены для применения у взрослых и детей, отличаются высокой эффективностью и хорошей переносимостью, что особенно важно для групп риска.

Эксперты подчеркивают: иммунитет после вакцинации против гриппа не является продолжительным, поэтому прививку, сделанную в прошлом году, нельзя считать актуальной защитой. Для формирования надежного иммунного ответа организму требуется 2–3 недели, поэтому оптимальное время для вакцинации — осень, до начала сезонного подъема заболеваемости.

Изображение от prostooleh на Freepik