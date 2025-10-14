В Таганроге останутся без света жители трех улиц

14 октября в Таганроге отключат свет на трех улицах города. О проведении плановых работ сообщает ПАО «Россети Юг».

С 9.00 до 16.00 не будет электричества на улице Александровской (от пер. Тургеневский до пер. Лермонтовского). А также в переулках Лермонтовском и Итальянском (от ул. Чехова до ул. Фрунзе).

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отопительный сезон планируют начать с 15 октября.

Фото из архива