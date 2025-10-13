Главная » #ЖКХ

В Таганроге отопительный сезон планируют начать с 15 октября

На чтение 2 мин Просмотров 99 Опубликовано

Отопительный сезон в Таганроге планируют начать с 15 октября. В первоочередном порядке тепло будет подано в учреждения культуры, а также в образовательные, медицинские и спортивные учреждения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

Она напомнила, что согласно правилам, отопительный сезон должен стартовать не позднее, чем через 5 дней, в течение которых среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла.

«Для подачи тепла в многоквартирные дома управляющие компании или уполномоченные лица должны подать заявку в теплоснабжающую организацию», — рассказала Светлана Камбулова.

По ее словам, на сегодняшний день к отопительному сезону подготовлено 1070 из 1082 многоквартирных домов, все 220 объектов социальной сферы, 76 котельных, обслуживающих жилой фонд и 108 из 110 километров тепловых сетей. Оставшиеся 12 домов будут готовы после окончания капитального ремонта до 15 октября.

Готовясь к зиме, специалисты ТЭПТС «Теплоэнерго» провели большой объём работ. В частности, на Большом проспекте, 16-2, на пересечении улиц Транспортной и 2-й Советской были заменены 75 метров трубопроводов диаметром 108 мм на новые трубы с улучшенной теплоизоляцией и установлен компенсатор. Также завершен ремонт теплотрассы от котельной на улице Чучева, 3-А, рядом с жилым домом на Безымянном проезде, 7-1. Там заменили 260 метров трубопровода диаметром 219 мм, отремонтировали 25 метров изоляции и изолировали места подключения жилых домов к трубопроводам.

«Ведется работа аварийных участков теплосетей и котлов в двух котельных на улицах Заводской, 1 и Химической, 11, на которые выделены денежные средства при поддержке губернатора РО. Вопрос находится на ежедневном контроле. Также МУП «Городское хозяйство» продолжает аварийные ремонтные работы на котельной, расположенной на улице Ленина, 220», — рассказала Светлана Камбулова.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости отопительный сезон Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru