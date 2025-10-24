В Таганроге окончен первый этап реставрации Чеховского театра, укреплен фундамент здания

Специалисты подрядной организации пробурили 1800 скважин и закачали укрепляющий цементно-песчаный раствор через инъекторы. Ремонтные работы идут в соответствии с графиком, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, что проект рассчитан на три года и завершится в 2027 году. Его финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Семья» за счет средств федерального и областного бюджетов. Кроме укрепления фундамента запланирована реставрация кровли и фасада, замена коммуникаций, оконных блоков, устройство системы вентиляции зрительного зала и так далее.

Несмотря на проводимую реставрацию, театр продолжает работать, в нынешнем году были поставлены новые спектакли, проведен ежегодный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова». Артисты готовятся к новогодним представлениям. А вот во время второго этапа, когда начнется ремонт внутреннего пространства задания, запланированы гастрольные туры творческого коллектива по городам России.

Ранее мы рассказали, что реконструкцию БСМП и водное пассажирское сообщение обсудили на заседании по комплексному развитию Таганрога.

Фото tagancity.ru