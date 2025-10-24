Главная » Город

Реконструкцию БСМП и водное пассажирское сообщение обсудили на заседании по комплексному развитию Таганрога

23 октября в рамках рабочего визита в Ростовскую область вице-спикер Совфеда РФ Андрей Яцкин посетил Таганрог, где провел заседание рабочей группы по комплексному развитию города с участием представителей федеральных и региональных органов власти. Обсуждались вопросы, касающиеся запуска водного пассажирского сообщения, реконструкции БСМП и другие.

Говоря о реконструкции больницы скорой медицинской помощи, Андрей Яцкин подчеркнул, что важно синхронизировать работу над планированием федерального и регионального бюджетов в части финансирования проекта. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Также участники заседания обсудили приоритеты модернизации городских объектов ЖКХ, провели анализ возможных решений по благоустройству микрорайона «Андреевский» и наметили план действий для скорейшего запуска водного пассажирского сообщения между Ростовом и Таганрогом.

Кроме того, во время визита в Таганрог Андрей Яцкин вместе с первым заместителем губернатора Ростовской области Алексеем Господаревым и замгубернатора Олесей Старжинской принял участие в высадке деревьев на территории таганрогского родильного дома.

