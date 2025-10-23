В Таганроге одобрена сметная стоимость работ по благоустройству сквера «Клятва Юности»

В Таганроге получено положительное заключение сметной стоимости работ по благоустройству сквера «Клятва Юности». Сейчас формируется пакет документов для регионального Министерство ЖКХ РО, чтобы проект был профинансирован в 2026 году. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что в июне были подведены итоги голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Победителем общественного голосования 2025 года стал сквер «Клятва Юности».

С тех пор прошел ряд встреч с таганрожцами, в том числе с представителями организаций инвалидов и участниками фонда «Ветераны комсомола». На них обсуждался будущий облик сквера, который должен сохранить свою историческую значимость и стать комфортным пространством для отдыха.

«Была проведена встреча с одним из авторов скульптуры «Клятва Юности» Владимиром Грачевым. По его словам, сквер и памятник составляют единое гармоничное пространство. Владимир Павлович отметил удовлетворительное состояние скульптур и высказал свои предложения по дальнейшей сохранности памятников в целом», — рассказала Светлана Камбулова.

Специализированной организацией был разработан проект благоустройства. Но после проведенных встреч и обсуждений он претерпел ряд изменений. В частности, решеное убрать пандус, занизить высоту бордюров для проезда на территорию сквера маломобильных групп граждан. Также проработан вопрос по наружному освещению и озеленению — высказано предложение об увеличении количества кустов роз на территории сквера.

Кстати, в 2026 году в Таганроге планируется обновление еще одного общественного пространства – сквера «Школьный» на улице Москатова, который стал победителем голосования в 2024 году.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге определили территории для компенсационной высадки деревьев и кустарников.

Фото из архива