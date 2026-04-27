Главная » Благоустройство

В Таганроге один из трех скверов для благоустройства выбрали уже более 1,6 тысячи человек

На чтение 2 мин Просмотров 23 Опубликовано

В Таганроге продолжается голосование за благоустройство одного из трех скверов — «Школьный», «Клятва Юности» или «Михайловский». Победивший объект включат в план работ на 2027 год.

Всероссийское голосование стартовало 21 апреля в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 12 июня. По данным на 16.00 27 апреля, лидирует сквер «Клятва Юности», расположенный у домов №51 и №61 на улице Фрунзе. За него проголосовали 763 человека. В проекте благоустройства этой территории — замена плитки, обновление лестницы, установка наружного освещения и системы полива, высадка зеленых насаждений, а также размещение лавочек, урн и малых архитектурных форм, которые сделают сквер привлекательным для людей всех возрастов.

На втором месте — сквер «Школьный» на улице Москатова, 2-2, набравший 637 голосов. Здесь планируется установить освещение, систему полива, высадить растения, поставить лавочки и урны, оборудовать территорию детскими и спортивными элементами, а также обустроить площадку для выгула собак.

Сквер «Михайловский» получил 250 голосов. Его проект включает наружное освещение, озеленение, установку лавочек, урн и детской площадки.

Участвовать в голосовании могут граждане старше 14 лет. Сделать это можно через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», с помощью волонтеров или по ссылке.

Ранее мы рассказали, что в роще «Дубки» Таганрога установили видеокамеру для охраны дубовой школки.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство голосование новости сквер Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru