В Таганроге один из трех скверов для благоустройства выбрали уже более 1,6 тысячи человек

В Таганроге продолжается голосование за благоустройство одного из трех скверов — «Школьный», «Клятва Юности» или «Михайловский». Победивший объект включат в план работ на 2027 год.

Всероссийское голосование стартовало 21 апреля в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 12 июня. По данным на 16.00 27 апреля, лидирует сквер «Клятва Юности», расположенный у домов №51 и №61 на улице Фрунзе. За него проголосовали 763 человека. В проекте благоустройства этой территории — замена плитки, обновление лестницы, установка наружного освещения и системы полива, высадка зеленых насаждений, а также размещение лавочек, урн и малых архитектурных форм, которые сделают сквер привлекательным для людей всех возрастов.

На втором месте — сквер «Школьный» на улице Москатова, 2-2, набравший 637 голосов. Здесь планируется установить освещение, систему полива, высадить растения, поставить лавочки и урны, оборудовать территорию детскими и спортивными элементами, а также обустроить площадку для выгула собак.

Сквер «Михайловский» получил 250 голосов. Его проект включает наружное освещение, озеленение, установку лавочек, урн и детской площадки.

Участвовать в голосовании могут граждане старше 14 лет. Сделать это можно через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», с помощью волонтеров или по ссылке.

