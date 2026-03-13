В Таганроге очистили прибордюрную часть дорог на нескольких участках

12 марта в городе выполнены плановые работы по санитарной очистке дорог и остановочных комплексов.

В соответствии с утвержденным графиком была проведена уборка случайного мусора и очистка урн вдоль автомобильных дорог и на остановочных площадках.

Помимо этого, выполнены работы по очистке прибордюрной части дорог от накопившейся грязи. Работы велись на нескольких участках: улица Свободы (от 10-го переулка до улицы Транспортной), Красногвардейский переулок, Речной переулок, улица Ломакина, улица Маршала Жукова (до улицы Бакинской). Также были убраны улица Петровская (от переулка Гоголевского), Спартаковский переулок и улица Греческая (от Малого Садового переулка).

«Для выполнения всего объема работ было задействовано 11 единиц техники: 5 автомобилей «Газель», 3 погрузчика «Бобкэт» и 3 самосвала «КАМАЗ». На объектах работали 54 сотрудника специализированных служб», — информирует МКУ «Благоустройство».

Напомним, с 16 марта в Таганроге стартует традиционный месячник чистоты, в рамках которого пройдут массовые субботники.

