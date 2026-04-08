Главная » Город

В Таганроге неизвестный обустроил незаконную парковку, повредив деревья и газон

На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

Власти ищут исполнителя работ по незаконному обустройству парковки.

В Таганроге, в районе дома № 131 на улице Ленина, появилась незаконно обустроенная парковка. Работы по ее созданию нанесли ущерб зеленым насаждениям.

Как сообщили в МКУ «Благоустройство», разрешение на проведение данных работ выдавалось. Кроме того, действия по обустройству парковочного пространства не были согласованы с городским отделом по охране окружающей среды.

«В результате несанкционированной деятельности нанесен вред деревьям и испорчен газон. Для предотвращения дальнейшей незаконной парковки 8 апреля на месте установлены бетонные блоки», — уточнили в МКУ «Благоустройство».

В настоящее время администрация Таганрога ведет поиск исполнителя, установившего парковку. По данному факту также направлены запросы в органы полиции для привлечения виновных к ответственности.

Фото: МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МКУ "Благоустройство" новости розыск Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru