В Таганроге неизвестный обустроил незаконную парковку, повредив деревья и газон

Власти ищут исполнителя работ по незаконному обустройству парковки.

В Таганроге, в районе дома № 131 на улице Ленина, появилась незаконно обустроенная парковка. Работы по ее созданию нанесли ущерб зеленым насаждениям.

Как сообщили в МКУ «Благоустройство», разрешение на проведение данных работ выдавалось. Кроме того, действия по обустройству парковочного пространства не были согласованы с городским отделом по охране окружающей среды.

«В результате несанкционированной деятельности нанесен вред деревьям и испорчен газон. Для предотвращения дальнейшей незаконной парковки 8 апреля на месте установлены бетонные блоки», — уточнили в МКУ «Благоустройство».

В настоящее время администрация Таганрога ведет поиск исполнителя, установившего парковку. По данному факту также направлены запросы в органы полиции для привлечения виновных к ответственности.

Фото: МКУ «Благоустройство»