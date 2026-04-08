Расширение участка трассы «Новороссия» в районе Таганрога дорожники начнут в следующем году

Участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия» вблизи Таганрога будет реконструирован. Работы по расширению 20-километрового отрезка до четырех полос запланированы на 2027–2028 годы, что позволит повысить пропускную способность и безопасность важной транспортной артерии.

О перспективах реконструкции стало известно после рабочей встречи заместителя губернатора Ростовской области – министра транспорта Алены Беликовой с руководителем ФКУ Упрдор «Тамань» Никитой Храповым. В ходе обсуждения ключевых дорожных проектов стороны затронули вопрос синхронизации планов. В настоящее время федеральные дорожники уже ведут работы на более чем 50 километрах трассы «Новороссия» (участки с км 36 по км 83 и с км 103 по км 108), где также идет расширение до четырех полос.

«На оставшихся 20 километрах в районе Таганрога работы запланированы на 2027–2028 годы. Наша общая задача — синхронизировать планы и обеспечить своевременное выполнение всех взятых на себя обязательств», — отметила Алена Беликова.

Таким образом, реализация проекта существенно улучшит транспортную связность и условия для тысяч автомобилистов, ежедневно пользующихся этой дорогой.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге перекрыли движение на участках трёх улиц до 30 октября.

Фото telegram-канал Алены Беликовой