В Таганроге назвали самые аварийные участки городских дорог

Превышение скорости стало основной причиной ДТП на опасных перекрестках.

На очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое 27 марта провела глава Таганрога Светлана Камбулова, были проанализированы причины аварий и определены самые аварийные участки городских дорог.

Основное внимание уделили профилактике ДТП и подготовке к весенним школьным каникулам. В ходе совещания, прошедшего с участием сотрудников Госавтоинспекции, УМВД и дорожных служб, были детально разобраны обстоятельства последних происшествий.

Обозначены наиболее аварийно-опасные точки: это пересечения 2-го переулка с улицами Кузнечной и Чехова, 19-го переулка с улицей Чехова, участок улицы Котлостроительной в районе мебельного комбината, а также объездная дорога в районе «Красного Котельщика».

«Практически во всех рассмотренных случаях основной причиной аварий стало превышение скорости, когда водители игнорировали знаки и не снижали скорость на пешеходных переходах», — рассказала глава Таганрога.

Также на повестке дня стояли вопросы, поступающие от жителей, связанные с изменением организации движения на Поляковском и Николаевском шоссе. Эти обращения взяты в работу и будут проработаны с профильными службами.

Особый акцент был сделан на детской безопасности в преддверии весенних каникул, которые начинаются у школьников с понедельника, 30 марта.

«Обращаюсь к родителям: найдите возможность еще раз спокойно и подробно поговорить с детьми о правилах безопасного поведения на дороге. Каникулы должны быть временем отдыха и радости, а не трагедий на дороге», — отметила Светлана Камбулова.

Она подчеркнула, что безопасность детей — общая ответственность, а соблюдение ПДД всеми участниками движения — залог сохранения жизни и здоровья.

По итогам заседания дорожным службам даны поручения по устранению недостатков вблизи мест массового пребывания детей. В приоритетном порядке необходимо привести в нормативное состояние организацию и видимость пешеходных переходов, дорожные знаки и разметку, а также освещение на участках рядом с социальными учреждениями.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 апреля в Таганроге начнется фрезерование и укладка асфальта на дорогах.

