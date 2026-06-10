Главная » Культура

Таганрогский хор «Лик» принял участие в сценической версии кантаты Карла Орфа на международном фестивале

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Муниципальный камерный хор «Лик» из Таганрога под управлением заслуженного работника культуры РФ Алексея Логинова выступил в постановке знаменитой сценической кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана». Это произошло в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус – Роза Хутор», где на одной сцене объединились ведущие творческие коллективы России и Казахстана.

Культура

Хореографическую часть кантаты исполнили артисты театра «Астана Балет». Музыкальное и вокальное сопровождение обеспечил творческий союз Симфонического оркестра театра «Астана Балет» (Казахстан), Камерного хора «Лик» (Таганрог) и Академического хора Ростовского колледжа искусств.

Обычно кантату Карла Орфа представляют в концертном формате. Однако на фестивале «Сириус – Роза Хутор» зрители увидели сценическую версию, где классический балет сочетался с современной хореографией.

«Для нашего коллектива участие в проекте такого масштаба на федеральной площадке «Сириус» – это огромная честь и профессиональный вызов, – отметил художественный руководитель и дирижер Камерного хора «Лик» Алексей Логинов. – Мощная, гипнотическая музыка Карла Орфа потребовала от артистов хора не только вокальной безупречности, но и колоссальной эмоциональной отдачи. Синергия с балетной труппой из Астаны и нашими коллегами из Ростова-на-Дону позволила создать по-настоящему магнетическое зрелище, которое стало ярким событием музыкального сезона, и было горячо встречено публикой».

Ранее мы рассказали, что пианистка из Таганрога сыграла с симфоническим оркестром в Государственной капелле Санкт-Петербурга.

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура новости Таганрог хор "Лик"
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru