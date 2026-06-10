Таганрогский хор «Лик» принял участие в сценической версии кантаты Карла Орфа на международном фестивале

Муниципальный камерный хор «Лик» из Таганрога под управлением заслуженного работника культуры РФ Алексея Логинова выступил в постановке знаменитой сценической кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана». Это произошло в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус – Роза Хутор», где на одной сцене объединились ведущие творческие коллективы России и Казахстана.

Хореографическую часть кантаты исполнили артисты театра «Астана Балет». Музыкальное и вокальное сопровождение обеспечил творческий союз Симфонического оркестра театра «Астана Балет» (Казахстан), Камерного хора «Лик» (Таганрог) и Академического хора Ростовского колледжа искусств.

Обычно кантату Карла Орфа представляют в концертном формате. Однако на фестивале «Сириус – Роза Хутор» зрители увидели сценическую версию, где классический балет сочетался с современной хореографией.

«Для нашего коллектива участие в проекте такого масштаба на федеральной площадке «Сириус» – это огромная честь и профессиональный вызов, – отметил художественный руководитель и дирижер Камерного хора «Лик» Алексей Логинов. – Мощная, гипнотическая музыка Карла Орфа потребовала от артистов хора не только вокальной безупречности, но и колоссальной эмоциональной отдачи. Синергия с балетной труппой из Астаны и нашими коллегами из Ростова-на-Дону позволила создать по-настоящему магнетическое зрелище, которое стало ярким событием музыкального сезона, и было горячо встречено публикой».

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