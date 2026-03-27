Дороги после зимы: с 1 апреля в Таганроге начнется фрезерование и укладка асфальта

В течение февраля и марта дорожники работали литой смесью для устранения ямочности, образовавшейся после зимних осадков и перепадов температур.

В Таганроге подвели итоги весеннего обследования дорожной сети, выявив значительный объем работ, необходимых для приведения городских магистралей в порядок. Специалисты МКУ «Благоустройство» проверили все 1023 дороги города, и около 40% из них требуют как текущего, так и капитального ремонта. Особенно остро стоит вопрос с ямочностью, которую предстоит устранить на площади в 14 тысяч квадратных метров. Об этом рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова в ходе своего недавнего прямого эфира с таганрожцами.

В феврале и марте дорожные работы велись точечно с использованием литой смеси. «С 1 апреля приступим к фрезерованию, а с 5 апреля начнется укладка асфальта», — сообщила глава города. Первоочередное внимание будет уделено наиболее проблемным участкам, в том числе: Николаевское шоссе, улицы Ломоносова, 2-я Советская, Транспортная, Шило.

Отдельно глава прокомментировала состояние улицы 2-й Советской.

«Эта дорога требует серьезных работ — такой вывод мы сделали со специалистами. Будем работать над тем, чтобы изготовить ПСД и определить, какой вид работ на этой улице необходим, но в этом году сделаем ямочный ремонт большими «картами», чтобы обеспечить здесь нормальный проезд», — сообщила Светлана Камбулова.

Кроме того, МКУ «Благоустройство» заключило контракт на детальное обследование еще 20 городских дорог. Эти данные лягут в основу проектов для планирования ремонтов в будущие периоды.

Фото: ТГ-канал «МКУ Благоустройство» г. Таганрог»