В Таганроге назвали победителей городского конкурса молодежных бизнес‑проектов

На прошлой неделе завершился четвертый ежегодный городской конкурс молодежных бизнес‑проектов.

«Это событие стало ярким подтверждением того, что в Таганроге растет поколение инициативных, креативных и амбициозных молодых людей», — отметила глава города Светлана Камбулова.

За четыре года в конкурсе приняли участие 189 человек. В 2026 году его участниками стали 66 молодых таганрожцев.

Конкурс поддерживают партнеры — вузы Таганрога и предприниматели. Впервые в этом году молодежное бизнес-состязание проводилось при поддержке Агентства инноваций Ростовской области. Образовательная программа для участников была актуализирована: в нее включили модули по работе с ИИ, нейросетями и маркетплейсами.

Кто стал победителем конкурса?

Номинация «Лучший бизнес‑проект в сфере технологического предпринимательства»

1 место — Даниил Пономарев и Раджаб Бисултанов (ЮФУ) — проект «Симулятор Небо‑Земля» (1‑е место).

2 место — Владислав Каптюх — проект «Кеттер Бионик — оптические датчики мышечной активности».

3 место — Валерия Веременко, Даниил Дрофа, Валерия Макаренко, Виктория Груздева (ИНЭП ЮФУ) — проект «Разработка комплекса для протезирования нижних конечностей человека при помощи стабилографического комплекса с AR и БОС».

Номинация «Лучший бизнес‑проект в сфере социально‑культурного предпринимательства»

1 место — Анна Баранникова (ТИУиЭ) — проект «Производство маскировочных сетей «Zа CVОих».

2 место — Валерия Куликова, Екатерина Карманова, Анаит Тамазян (ТИ им. А.П. Чехова) — проект «Кондитерская «Десерты народов России».

3 место — Даниил Писаренко и Анастасия Корниенко (ТИУиЭ) — проект «ООО «Юные ратники».

Победители и призеры получили денежные премии, которые станут стартом для дальнейшего развития их идей.

«Желаю всем участникам не останавливаться на достигнутом, смело идти вперед и воплощать в жизнь самые амбициозные замыслы», — поздравила молодежь Светлана Камбулова.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой