В Таганроге марафон Станции юных туристов прошёл от памятника императору к Петровским казармам

В Таганроге Станция юных туристов организовала марафон, посвященный памяти и единству. Участники прошли по маршруту «Мыс Таганий Рог», стартовав от памятника императору Петру Великому.

Мероприятие прошло в преддверии празднования Дня молодежи. У памятника императору ребята не только освежили в памяти факты о петровской эпохе, но и устроили небольшой исторический инсайт прямо в сквере у монумента. Затем группа направилась к Петровским казармам и Никольскому храму.

Во время экскурсии участники пришли к выводу, что настоящая сила заключается в единстве коллектива.

«Мы поняли, что патриотизм начинается не с лозунгов, а с умения идти в ногу с друзьями и чистоты собственных мыслей», — поделились впечатлениями участники.

Ранее мы рассказали, что команда из Таганрога победила на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».

Фото tagancity.ru