Жителям Таганрога рассказали, в каких случаях законно внесение изменений в трудовой договор

Трудовой договор — это главный документ, который регулирует отношения между работником и работодателем. В Трудовом кодексе РФ закреплены два законных способа изменить условия трудового договора: по обоюдному согласию сторон или в одностороннем порядке по инициативе работодателя. Каждый из этих вариантов имеет свои строгие правила и процедуры, которые важно знать как работникам, так и руководителям.

Как рассказали в региональной Государственной инспекции труда Ростовской области, самый простой и распространенный путь — изменение по соглашению сторон. Согласно статье 72 ТК РФ, любые корректировки условий договора, включая перевод на другую должность, возможны только при добровольном волеизъявлении обеих сторон. Принуждение здесь недопустимо. Достигнутые договоренности обязательно оформляются письменно — в виде дополнительного соглашения к трудовому договору. В этом документе прописываются новые условия и дата, с которой они вступают в силу. Изменения могут быть как постоянными, так и временными.

Второй вариант — одностороннее изменение по инициативе работодателя. Он регулируется статьей 74 ТК РФ и применяется только в исключительных случаях, когда прежние условия труда невозможно сохранить из-за изменения организационных или технологических условий. К таким причинам относятся, например, внедрение новых технологий, изменение структуры управления организации, введение новых режимов труда и отдыха. Снижение прибыли или падение продаж к законным основаниям не относятся.

Процедура одностороннего изменения строго регламентирована. Работодатель обязан письменно уведомить сотрудника о предстоящих изменениях и их причинах не позднее чем за два месяца. Если работник не согласен работать в новых условиях, работодатель должен предложить ему все имеющиеся вакансии, которые тот может выполнять с учетом состояния здоровья — как вышестоящие, так и нижестоящие. Вакансии предлагаются в той же местности, в других регионах — только если это предусмотрено коллективным или трудовым договором. Если подходящих вакансий нет или работник отказывается, трудовой договор расторгается по пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ.

Руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области Ольга Баташева отметила, что вопросы изменения трудового договора — одни из самых частых в практике ведомства.

«Первый — изменение по соглашению сторон. Это цивилизованный и добровольный способ, когда работник и работодатель приходят к общему знаменателю. Если вы подписываете дополнительное соглашение, вы делаете это осознанно. Никто не может вас принудить. Второй — одностороннее изменение по статье 74 ТК РФ. Здесь у работодателя есть право, но оно жестко ограничено. Я хочу обратить внимание работников: не всякое «хочу» работодателя является законным. Снижение прибыли, падение продаж — это не основания для изменения ваших условий без вашего согласия», — подчеркнула она.

Баташева также напомнила о важности соблюдения сроков: работодатель обязан предупредить сотрудника за два месяца. Если об изменениях стало известно за неделю — это нарушение. Кроме того, в одностороннем порядке нельзя изменить трудовую функцию работника — его должность и обязанности остаются неприкосновенными.

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