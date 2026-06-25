На строительство новой котельной взамен разрушенной во время атаки Таганрогу выделили 88 млн рублей

Глава Таганрога Светлана Камбулова проинспектировала несколько городских объектов теплоснабжения, чтобы оценить их состояние и проконтролировать подготовку к предстоящему отопительному сезону.

В настоящее время завершаются работы на участке магистральной сети на улице Турубаровых протяженностью 380 метров. Обратная засыпка траншеи уже выполнена, специалисты приступили к подготовительным мероприятиям по благоустройству. Техническая готовность объекта составляет 97%.

«К сожалению, сроки сдачи подрядчиком несколько раз переносились, и я понимаю справедливое возмущение жителей. На рабочей встрече подрядчик заверил, что все работы будут полностью завершены до 1 июля», — отметила глава города.

Продолжается обновление системы теплоснабжения: строятся модульные котельные, а устаревшие подвальные выводятся из эксплуатации. Вместе с коллегами Камбулова побывала на улице Шаумяна, 15 и 27. На обоих адресах работы близки к завершению. От котельной на Шаумяна, 15 тепло будет поступать в 10 многоквартирных домов и к трем объектам прочих потребителей. От котельной на Шаумяна, 27 — в 10 многоквартирных домов и к двум объектам прочих потребителей. К началу отопительного периода запланированы пусконаладочные работы и подача теплоносителя от новых модульных котельных.

Кроме того, в экстренном порядке будет построена еще одна модульная котельная — она заменит объект на улице Циолковского, 40, который пострадал в результате воздушной атаки. Благодаря поддержке губернатора Юрия Слюсаря средства на строительство в размере порядка 88 млн рублей были оперативно выделены из областного бюджета. На этой неделе они будут доведены до города. Специалисты УЖКХ готовы без промедления пройти все необходимые процедуры и заключить контракт.

«Сроки сжатые. Все работы, с учетом экспертизы и приемки, должны быть выполнены до 1 октября 2026 года — то есть до начала отопительного сезона», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в 2026 году благоустроят две общественные территории на месте пустыря по улице Дачной.

Фото: скрин видео в мессенджере «MAX» Светланы Камбуловой