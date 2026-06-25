Плановые работы «Россети Юг» в четверг оставят без электричества 16 улиц Таганрога

25 июня в Таганроге запланировано отключение электроэнергии на ряде городских улиц в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщили в ПАО «Россети Юг».

С 9.00 до 16.00 света не будет на улицах 1-я и 3-я Линии (до переулка 11-й Новый), 13-я и 16-я Садовые площадки, Л. Чайкиной (до 1-го Линейного проезда и переулка 11-й Новый), Маршала Жукова, Северной, Поселковой и Прачечной. Также отключение затронет переулки 8-й, 10-й и 12-й Новые, а также 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Линейные проезды.

Ранее мы рассказали, что 25 июня в Таганроге из-за установки подстанции останется без света микрорайон Михайловка.

Фото rosseti-yug.ru