Художница Елена Фортушнова представила 68 удивительных работ на выставке в библиотеке Таганрога

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога вниманию посетителей представлена персональная выставка Елены Фортушновой.

Елена Фортушнова – художник-педагог, выпускница Таганрогского пединститута (Таганрогского института имени А.П. Чехова), ученица Татьяны Владимировны и Юрия Александровича Смолиных, участница и лауреат многих российских и международных выставок и конкурсов, иллюстратор детских книг.

Выставка впечатляет не только числом представленных работ — их 68, но и широтой творческого диапазона — разнообразием техник, тем и идей, воплощенных автором. Экспозиция стала настоящим путешествием по миру художественного восприятия Елены Фортушновой. Зрители могут увидеть произведения, выполненные в самых разных техниках. Это живопись маслом с её глубиной цвета и фактурой, карандашная графика с тонкой проработкой линий и светотени, акварельные композиции, нежные и воздушные, работы чернилами, лаконичные и выразительные, а также яркие и динамичные произведения акрилом.

На выставке представлен ряд полотен, посвященных теме известных сказок — одной из любимых тем Елены, что, несомненно, вызовет интерес не только детей, но и взрослых.

Художница делится со зрителем и своим восхищением красотой окружающего мира: она – тонко чувствующий природу пейзажист.

Еще одна тема, которая представлена на выставке, – отдельный проект. Тут — особый взгляд на родной Таганрог. Взгляд сквозь века. На фоне узнаваемых зданий постройки 18-19-го веков – люди из того времени. Или же это наши современники в нарядах из тех эпох? Елена Фортушнова любит задавать вопросы – себе и другим, она – мыслитель, стремящийся познать мир и разгадать его загадки. В этом она сродни жившему и творившему в нашем городе гениальному авиаконструктору, математику и физику Бартини, которого называли «Леонардо да Винчи ХХ века». Ему художница посвятила отдельное масштабное полотно, установленное на мольберте.

Есть на выставке и второй мольберт. На нем – картина с изображением храма Василия Блаженного, на которой нашли отражение история создания храма, связанные с ним исторические личности, пережитые им исторические события…

Храм Василия Блаженного — это не просто архитектурное чудо на Красной площади, но и один из величайших символов России. Его яркие купола, уникальная архитектура и загадочный внутренний мир веками привлекали внимание очень многих. Собор, в котором на едином основании объединены девять церквей, был возведен по благословению митрополита Макария и по обету Ивана Грозного, который царь дал Богу перед походом на Казань в 1552 году.

Поздравляя коллегу с открытием её персональной выставки, председатель Таганрогского отделения Союза журналистов России Александр Щенников подчеркнул, что в каждой работе чувствуется душевная доброта Елены, талант и мастерство, затраченное время и вложенная душа, любовь к искусству и творчеству. Кроме того, Александр Николаевич проанонсировал будущую персональную выставку Елены Фортушновой, которая в конце июля откроется в выставочном зале Союза художников, что на пересечении улицы Греческой и переулка Добролюбовского. Там будут представлены и другие творения этого автора: работоспособность художницы заслуживает отдельного восхищения.

Благочинный Таганрогского округа, настоятель Георгиевского храма иерей Борис Гущин в своем выступлении признался, что в детстве тоже очень любил рисовать.

«Елена делится с нами своим богатым внутренним миром, открывает нам движения своей души, — отметил отец Борис. – Пусть Господь благословит Елену на дальнейшее творчество. Господь – это Творец. И мы своим творчеством прославляем Его».

Выставка продолжит работу до 9 июля.

Ранее мы рассказали, что премьеру спектакля о Таганроге показали московский режиссер Макс Галицкий и студия-театр «Люди».

Валерия МАРТИНЕС

Фото Владимира Прозоровского