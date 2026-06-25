Главная » #ЖКХ

В Таганроге ремонт дорог еще на восьми улицах начнется в июле

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге продолжается карто-ямочный ремонт дорог. Сейчас работы ведутся на улице Спортивной, следующим участком станет улица Галицкого. В июле планируется отремонтировать дороги еще на восьми улицах города. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

Подрядная организация «ДорСтройИнвест» уже выполнила фрезерование дорожного полотна на улице Спортивной на площади 300 квадратных метров. Следующий этап — ремонт на улице Галицкого в районе жилого комплекса «Авиатор».

В начале июля ожидается подписание нового контракта, что позволит приступить к ремонту на нескольких важных участках. В их числе улицы Ломоносова (от улицы Богдана Хмельницкого в сторону улицы Химической), Розы Люксембург, Водопроводная, 1-я Котельная, район Северной площади, а также переулки Большой Садовый, Колхозный и Красногвардейский.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отменят автобусы №№ 34 и 35 из-за дублирования маршрутов и электробус № 2-Т из-за низкого пассажиропотока.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru