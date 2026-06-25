В Таганроге ремонт дорог еще на восьми улицах начнется в июле

В Таганроге продолжается карто-ямочный ремонт дорог. Сейчас работы ведутся на улице Спортивной, следующим участком станет улица Галицкого. В июле планируется отремонтировать дороги еще на восьми улицах города. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Подрядная организация «ДорСтройИнвест» уже выполнила фрезерование дорожного полотна на улице Спортивной на площади 300 квадратных метров. Следующий этап — ремонт на улице Галицкого в районе жилого комплекса «Авиатор».

В начале июля ожидается подписание нового контракта, что позволит приступить к ремонту на нескольких важных участках. В их числе улицы Ломоносова (от улицы Богдана Хмельницкого в сторону улицы Химической), Розы Люксембург, Водопроводная, 1-я Котельная, район Северной площади, а также переулки Большой Садовый, Колхозный и Красногвардейский.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отменят автобусы №№ 34 и 35 из-за дублирования маршрутов и электробус № 2-Т из-за низкого пассажиропотока.

Фото из архива