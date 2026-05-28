В Таганроге назвали имена финалистов фестиваля «Созвездие» для детей-сирот

В городе прошел заключительный концерт фестиваля, направленного на социализацию и раскрытие творческого таланта детей, оставшихся без заботы родителей.

В Таганроге состоялся финальный концерт творческого фестиваля «Созвездие», в котором приняли участие воспитанники центров помощи детям. В этом году в мероприятии участвовали 187 детей из 24 организаций. Из них 82 ребенка стали финалистами и выступили на сцене Городского дома культуры с творческими номерами. Кроме того, для гостей работала выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также проводились творческие мастер-классы.

Гран-при фестиваля «Созвездие» завоевал ансамбль «Семерочка» из Ростовского центра помощи детям №7. Специалисты этого учреждения оказывают консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную и иную помощь 135 семьям Ростова-на-Дону, которые приняли на воспитание детей-сирот, а также сопровождают около 90 выпускников центра и замещающих семей.

На празднике присутствовали председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, министр образования региона Виктория Чернышова, воспитанники, педагоги и руководители организаций для детей-сирот, приемные родители, кандидаты в замещающие родители, а также семьи опекунов и попечителей.

«»Созвездие» — это большой праздник, который проводится ежегодно с 1998 года. Мы видим, как наши центры объединяются в настоящие команды вместе и создают яркие творческие проекты, поддерживают друг друга и раскрывают таланты ребят, — прокомментировала Виктория Чернышова. — Сам фестиваль направлен на социализацию детей, по тем или иным обстоятельствам оказавшихся без родительской заботы. Через творчество, музыку и танцы они учатся уважать и бережно относиться к родной культуре, традициям и обычаям».

