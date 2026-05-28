Главная » Новости Таганрога

В Таганроге прошла очередная акция для пешеходов «Засветись в темноте»

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Школьники и детсадовцы агитировали пешеходов использовать световозвращающие элементы.

Новости Таганрога

В Таганроге рамках проведения областной широкомасштабной акции «Внимание, дети!» сотрудники местной Госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие «Засветись в темноте».

Акция направлена на популяризацию использования световозвращающих элементов пешеходами в темное время суток. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, инспектор по пропаганде БДД в отдела по Таганрогу  Лилия Игнатенко вместе с юными помощниками — командой ЮИД из лицея №33 и командой ЮПИД из детского сада №92 — вышли на улицы города.

Участники акции проводили познавательные беседы с прохожими, напоминали им о важности быть заметными на дороге и вручали всем участникам акции полезные памятки.

Фото: Госавтоинспекция РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция Госавтоинспекция новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru