В Таганроге прошла очередная акция для пешеходов «Засветись в темноте»

Школьники и детсадовцы агитировали пешеходов использовать световозвращающие элементы.

В Таганроге рамках проведения областной широкомасштабной акции «Внимание, дети!» сотрудники местной Госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие «Засветись в темноте».

Акция направлена на популяризацию использования световозвращающих элементов пешеходами в темное время суток. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, инспектор по пропаганде БДД в отдела по Таганрогу Лилия Игнатенко вместе с юными помощниками — командой ЮИД из лицея №33 и командой ЮПИД из детского сада №92 — вышли на улицы города.

Участники акции проводили познавательные беседы с прохожими, напоминали им о важности быть заметными на дороге и вручали всем участникам акции полезные памятки.

Фото: Госавтоинспекция РО