В Таганроге открылась филателистическая выставка к 150-летию первой общественной библиотеки

Посетителям представили марки и конверты, посвященные Чехову и истории библиотеки Таганрога.

В библиотеке имени А. П. Чехова состоялась презентация филателистической выставки «Библиотека в конверте». Мероприятие приурочили к 150-летию таганрогской «чеховки».

Посетителям показали почтовые карточки, конверты со специальными гашениями и марки, посвященные Антону Павловичу Чехову, его семье, достопримечательностям города и истории самой библиотеки, которая на протяжении полутора веков остается хранительницей культурной памяти.

С приветственным словом выступил председатель таганрогского отделения Союза филателистов России имени А. П. Чехова Валерий Гудов. Он представил экспозицию и подарил библиотеке подлинник художественно-литературного журнала «Новая иллюстрацiя», издававшегося при «Биржевыхъ вѣдомостяхъ» в 1904 году.

Делегат недавнего съезда Союза филателистов России в Москве Александр Зикратов, поделился впечатлениями о мероприятии и рассказал о наградах Антона Павловича Чехова. Мало кто знает, что у писателя были Пушкинская премия за литературные труды и Грибоедовская — за пьесу «Три сестры», орден Святого Станислава 3-й степени с правом на потомственное дворянство, медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» и почетное академическое звание Академии наук.

В фонде библиотеки хранится каталог-определитель «Медали новой России» (2011) Александра Владимировича Зикратова. В этот вечер он оставил на нем дарственную надпись — теперь издание войдет в коллекцию проекта «Книга с автографом».

О том, как открытки объединяют мир, рассказала представитель движения посткроссеров Таганрога Анна Медведева. С помощью почтовых карточек участники движения знакомят людей из разных стран со своим городом — его историей и достопримечательностями.

К 150-летию библиотеки филателисты изготовили юбилейный штамп и сувенирную обложку. Это стало настоящим событием: каждый желающий мог самостоятельно поставить памятный оттиск.

В завершение презентации сотрудники библиотеки пригласили всех на экскурсию «150 лет с книгой» и выставку уникальных книг из фонда первой общественной библиотеки.

