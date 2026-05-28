В Таганроге через платформу обратной связи горожане добились починки светофора

На нем не работал зеленый свет для пешеходов.
Жители Таганрога сообщили о неисправности светофора на улице Социалистической, 1б через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». По их словам, для пешеходов не горел зеленый сигнал.
Как сообщили в администрации города, сотрудники муниципального центра управления передали информацию в МКУ «Благоустройство». Специалисты предприятия заменили лампу в пешеходной секции светофорного объекта. В настоящее время светофор работает в штатном режиме. Сообщить о проблеме можно по ссылке.
Фото: администрация Таганрога
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».