Под Таганрогом пограничники задержали иностранца, пытавшегося проникнуть в ДНР

У мужчины был поддельный вид на жительство в РФ.

В Ростовской области полицейские привлекли к ответственности иностранца, нарушившего правила пребывания в России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.  

Инцидент произошел в Неклиновском районе, где донские пограничники при выезде из Ростовской области в ДНР остановили 39-летнего гражданина другого государства. В ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет документов, подтверждающих его право находиться на территории РФ. Кроме того, он не состоял на миграционном учете и был включен в реестр контролируемых лиц. У иностранца изъяли вид на жительство и направили его на экспертизу.  

Сотрудники Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Неклиновскому району привлекли нарушителя к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Теперь его ждет выдворение за пределы страны. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ «Подделка документов».

Фото: донская полиция

