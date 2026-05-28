Ученики 35-й школы Таганрога стали лауреатами конкурса «Юный журналист Дона»

Они победили в номинациях «Моя малая родина на карте России» и «Народов Дона дружная семья».

В Ростовской области подведены итоги конкурса «Юный журналист Дона». В девяти номинациях, 16 подноминациях и двух возрастных группах определен 51 победитель. Среди лауреатов – восемь учащихся таганрогской школы №35, которые победили в двух номинациях.

В номинации «Моя малая родина на карте России» в подноминации среди телерадиоканалов, социальных медиа, содержащих публикации аудио- и видеоконтента в возрастной категории 14-18 лет победили Никита Прилука, Дарья Псюкалова, Ксения Пономарева, Ксения Мешкова и Матвей Ротермель за публикации на школьном сайте.

В номинации «Народов Дона дружная семья» в подноминации среди телерадиоканалов, социальных медиа, содержащих публикации аудио- и видеоконтента в возрастной категории 14-18 лет лауреатами стали Екатерина Чуланова, Илона Сологуб и Анна Горбова, которые также делали свои публикации на школьном сайте.

Как сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области, всего на конкурс было подано 157 заявок. Победителям конкурса будут вручены памятные дипломы правительства Ростовской области, все участники получат сертификаты об участии в конкурсе.

