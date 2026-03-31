В Таганроге нашли редкий дом с уникальным фасадным декором из элементов старинного камина

В Таганроге работники музея обнаружили дом с уникальным фасадным декором, где в оформлении использованы элементы старинного камина и печные изразцы. Эта находка представляет особый интерес, поскольку до сих пор в городе был известен лишь один аналогичный объект.

Сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» сообщили на своей странице ВК:

«Благодаря подсказке одного из друзей нашего музея, обнаружили еще один интересный экземпляр с терракотовой короной. И ещё там на фасаде есть милейшие печные изразцы с растительным орнаментом».

Ранее подобное архитектурное решение специалисты наблюдали только на здании по улице К. Либкнехта, где печная терракотовая корона также была применена в декоративных целях.

В музейных каталогах аналогичной модели навершия пока не найдено. Предполагается, что оно могло быть изготовлено на заводе Леона Данцигера. Известны аналоги узких изразцов этого производителя: они использованы в качестве обрамления зеркала печи в доме Чайковских.

В свое время завод Леона Данцигера находился в селе Ново-Алексеевка Бахмутского уезда. Продукцию владелец реализовывал  преимущественно через своих таганрогских родственников, проживавших на Иерусалимской улице. Однако его изразцы можно было купить и на складе Гирша Фельдмана на Николаевской улице (ныне Фрунзе, 20).

«Если вдруг вам встречались аналогичные изделия или у вас есть соответствующие изображения из каталога, поделитесь с нами, будем очень признательны», — обратились к таганрожцам сотрудники музея.

Ранее мы рассказали, что уникальные печи-камины в старинных особняках Таганрога стали объектом изучения сотрудников музея.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»

