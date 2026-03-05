Уникальные печи-камины в старинных особняках Таганрога стали объектом изучения сотрудников музея

Специалисты музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» обратились к горожанам с просьбой помочь в изучении старинных изразцовых печей и каминов, сохранившихся в исторических особняках. Сотрудники учреждения уже несколько лет исследуют строительную и интерьерную керамику XIX – начала XX века, но полагают, что многие уникальные объекты до сих пор остаются неизвестными.

По словам представителей музея, такие печи-камины являются не только украшением интерьеров, но и ценным источником информации. Они могут рассказать о фабриках-производителях, первых владельцах зданий и технологических особенностях того времени. При этом художественная ценность керамических облицовок продолжает восхищать специалистов. Музей просит таганрожцев сообщать о местонахождении интересных экземпляров, а также присылать их фотографии.

Связаться с музеем можно по телефону 8(8634)61-43-33 или через личные сообщения в официальных аккаунтах учреждения. Собранные материалы помогут дополнить научные исследования и сохранить данные об уникальных элементах городского исторического наследия.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»