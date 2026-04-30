В Таганроге на пяти маршрутах выявили срывы рейсов и нарушения графика

Перевозчик маршрута № 14 в Таганроге не выпустил автобусы на линию.

В Таганроге за несколько дней выявили массовые нарушения в работе городских автобусов. Сотрудники Управления транспорта провели проверки на конечных остановках и зафиксировали срывы рейсов и несоблюдение расписания сразу на нескольких маршрутах.

28 апреля ревизия прошла на конечной остановке «пл. Авиаторов». Проверяли маршруты №№ 5, 13, 14, 35 и 77. Самое серьезное нарушение обнаружили на маршруте № 14 — перевозчик вообще не выпустил автобусы на линию.

«В отношении компании ООО «МТ «Южный город» составили акты для применения штрафных санкций», — информирует администрация города.

На маршрутах №№ 5, 13 и 35 зафиксировали отклонения от утвержденного графика движения — там также готовятся претензии к перевозчикам. Единственным маршрутом, где нарушений не нашли, оказался № 77: автобусы ходили строго по расписанию.

Руководителям транспортных организаций поручили провести с водителями дополнительные инструктажи о необходимости соблюдать график.

29 и 30 апреля проверки продолжились на маршруте № 36-В «Вокзал Таганрог-1 — ул. Московская (онкологический диспансер)». Оба дня инспекторы фиксировали одно и то же: перевозчик не выполнял рейсы. В отношении компании ООО «Пассажиртранс», которая не исполняет условия муниципального контракта, также начали претензионную работу и применили штрафные санкции.

