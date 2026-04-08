В Таганроге на Пасху усилят работу транспорта

Пассажирский транспорт Таганрога перед Пасхой будет работать до полуночи.

Жители Таганрога готовятся отметить Пасху — один из важнейших праздников для православных христиан. Торжественные богослужения, включая освящение куличей и крашеных яиц, пройдут во всех городских храмах 11 и 12 апреля.

«Для обеспечения комфорта прихожан в праздничные дни будет усилена работа общественного транспорта», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

Так, 11 апреля трамваи и автобусы продолжат курсировать до полуночи, что позволит всем желающим без проблем добраться до церквей на ночные службы.

В праздничные дни будет усилена и работа по обеспечению безопасности.

«Безопасность граждан и охрану общественного порядка обеспечат сотрудники правоохранительных органов. Для усиления патрулирования к работе привлечем казачьи патрули и дружинников добровольных народных дружин», — отмечала ранее глава Таганрога.

Кроме того, будет организовано взаимодействие с экстренными службами — это позволит оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

Фото Сергея Плишенко из архива

