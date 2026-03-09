В Таганроге, на базе ИКТИБ ЮФУ, открылся Центр по сопровождению международной деятельности

В Институте компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета появилось собственное помещение для Центра по сопровождению международной деятельности.

Торжественная церемония открытия прошла в начале марта в аудитории Г-145. В мероприятии участвовали директор ИКТИБ ЮФУ Геннадий Веселов и руководитель Центра Лариса Быкасова, которые перерезали символическую красную ленточку.

«Ранее Центр уже работал в институте, оказывая поддержку иностранным обучающимся, но теперь он обрел свое постоянное пространство», — сообщает пресс-служба университета.

Помещение Центра оборудовано всем необходимым для выполнения ключевых задач: привлечения зарубежных студентов и сотрудников, организации международной деятельности и координации взаимодействия с иностранными партнерами.

Как отмечают в институте, теперь студенты из разных стран, обучающиеся в ИКТИБ, точно знают, куда обратиться за помощью или советом в случае любых трудностей. Создание такого Центра подчеркивает значимость международного направления для укрепления позиций университета на глобальной образовательной арене и расширяет возможности для иностранных студентов и преподавателей.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге состоялся выпуск офицеров-радиотехников из ВУЦ при ЮФУ.

Фото: ЮФУ