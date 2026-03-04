В Таганроге состоялся выпуск офицеров-радиотехников из ВУЦ при ЮФУ

В Таганроге состоялся очередной выпуск офицеров из Военного учебного центра при Южном федеральном университете. Молодые лейтенанты получили свои первые звания и распределение в войска.

Торжественная церемония прошла 2 марта в Студенческом клубе ЮФУ. Выпускникам зачитали приказ Министра обороны РФ о присвоении звания «лейтенант». Те, кто заключил контракт, отправятся на службу в различные регионы страны.

Проректор по воспитательной работе и реализации молодёжных программ Яков Асланов передал поздравления от ректора ЮФУ Инны Шевченко:

«От лица ректора Инны Константиновны Шевченко хочу поздравить вас с выпуском. Защищать Родину, служить Отечеству – это непростые слова, они наполнены смыслом, особенно для наших выпускников… Мы всегда будем гордиться вами».

Особенностью подготовки в ВУЦ при ЮФУ является получение двух специальностей: гражданской и военной. Это позволяет выпускникам применять фундаментальные знания в области радиотехники и информационной безопасности при работе с современными образцами вооружения. Центр ведет подготовку офицеров с 2006 года, и за это время выпустил более 900 специалистов.

Начальник ВУЦ при ЮФУ полковник Александр Палеев отметил:

«Уже более 900 ребят выпущены и проходят службу в разных уголках нашей необъятной Родины. Эти ребята не побоялись, не изменили своему выбору, за что им низкий поклон».

Поздравления молодым офицерам также адресовали директор Института компьютерных технологий Геннадий Веселов и родители выпускников. В рамках мероприятия состоялась церемония прощания со знаменем ЮФУ и исполнение песни «Вперёд, Россия!».

От лица выпускников выступил Кирилл Железняк:

«Вот и прошли пять с половиной лет в этом прекрасном городе. Обещаем приумножать знания, полученные на занятиях, сборах, практиках».

Завершился день совместным фотографированием и поздравлениями от родных.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге ВУЦ при ЮФУ начнёт готовить военных финансистов.

Фото: Центр общественных коммуникаций ЮФУ