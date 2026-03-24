В Таганроге музейные сотрудники подведут итоги своей научно-исследовательской деятельности за прошлый год

Таганрогский музей-заповедник объявил о проведении ежегодной научно-практической конференции «Итоги научно-исследовательской работы. 2025 год», которая запланирована на понедельник, 30 марта. Это ключевое событие в научной жизни музейного объединения, собирающее его сотрудников, а также представителей других музеев, учреждений культуры и высших учебных заведений.

В программу мероприятия включено около 20 докладов. Среди них — «Таганрог в период междуцарствия. 1825 год» (автор — старший научный сотрудник отдела «Историко-краеведческий музей» А.А. Цымбал), «Герои «последней рыцарской войны» 1904-1905 гг. (по материалам собрания Таганрогского музея-заповедника)» (Т.А. Артюшкина, ст. н. с. того же отдела), «Несбывшийся Таганрог Якова Рубанчика. Проекты реконструкции исторического центра города как характерный пример «бумажной архитектуры» 1930-х годов» (М.Е. Григорян, заведующий отделом «Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога») и «А.А. Дуров: юмор и сатира на манеже цирка» (А.Д. Петрухнова, научный сотрудник отдела «Музей А.А. Дурова») и многие другие.

Конференция состоится в Южно-Российском научно-культурном центре А.П. Чехова по адресу: ул. Октябрьская, 9 (второй этаж). Регистрация участников начнется в 9.30, а само мероприятие стартует в 10.00.

Фото: ТГЛИАМЗ