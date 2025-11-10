Главная » Культура

В Таганроге муниципальный камерный оркестр исполнит классику английской музыки

22 ноября в Таганроге «Вечер английской музыки» пройдет в Литературном музее А.П. Чехова, где выступит муниципальный камерный оркестр.

В программе – шедевры легендарных композиторов Генри Пёрселла, Чарльза Ависона, Густава Холста, Питера Уорлока. Их сочинения – неотъемлемая часть британского и международного концертного репертуара, их творчество – гордость английской музыкальной культуры.

Классику английской музыки исполнит муниципальный камерный оркестр Таганрога, художественный руководитель – Игорь Тронов.

Мероприятие начнется в 16.00 в здании музея на улице Октябрьской, 9. Билеты можно приобрести в кассе музея. Телефоны для справок: 8 (8634) 61-14-66, 8-999-692-04-53.

Ранее мы рассказали, что во Дворце Алфераки Таганрога состоялись мировые премьеры.

