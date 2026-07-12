В Таганроге активисты «Движения Первых» приглашают горожан поучаствовать в «Дне добрых дел»

Он посвящен развитию волонтерского движения и поддержке бойцов СВО В Таганроге.

В Таганроге 17 июля, в 15.00 в Доброцентре (ул. Петровская, 89, вход со двора) состоится встреча, посвященная развитию волонтерского движения и поддержке военнослужащих. Мероприятие организовано для всех, кто хочет присоединиться к добровольческой деятельности.

Участники смогут познакомиться с волонтерами города, обсудить актуальные тенденции добровольчества и узнать о новых возможностях для участия. Также на встрече расскажут о ресурсах сайта добро.рф и предложат самостоятельно присоединиться к инициативе помощи военным.

Как сообщили в городском «Движении Первых», это не просто встреча, а возможность сделать искренний эмоциональный вклад в общую победу. Организаторы ждут всех, кто хочет быть полезным и нужным. Количество мест ограничено, поэтому желающим необходимо подать заявку по ссылке.