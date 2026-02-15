Главная » Город

В Таганроге коммунальную службу привлекут к ответственности за некачественную борьбу с гололедом

В Таганроге возбуждено дело об административном правонарушении за некачественную уборку снега и борьбу с гололедом в отношении одной из коммунальных городских служб. Об этом сообщает Административная инспекция Ростовской области на своей странице ВК.

Сотрудники ведомства ведут постоянный мониторинг территорий региона на предмет соблюдения требований правил благоустройства в части ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. По их мнению, борьба с гололедом — не прихоть, а обязанность, надлежащее исполнение которой обеспечивает благоприятные условия жизни населения.

«За ненадлежащее проведение работ по зимнему содержанию и борьбе с гололедом на территории города Таганрога в отношении МКУ «Благоустройство» возбуждено дело об административном правонарушении», — пишет источник.

Фото ВК Административной инспекции РО

