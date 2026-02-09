В Таганроге кинологи МВД провели урок для школьников с показательным выступлением служебных собак

В Таганроге полицейские-кинологи и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 провели для учеников 4-5 классов школы № 12 открытый урок, на котором рассказали о тонкостях своей работы и основах безопасности.

Правоохранители не ограничились теорией, а наглядно продемонстрировали, как происходит воспитание и подготовка служебных собак. Ребята узнали, в каких сложных операциях помогают четвероногие напарники — от поиска людей до обнаружения опасных веществ, а также какими качествами должен обладать настоящий кинолог. Важной частью беседы стали правила безопасности: специалисты объяснили, как правильно вести себя с незнакомыми собаками на улице, почему важно слушаться родителей и не разговаривать с незнакомцами, а также к кому обращаться за помощью в трудной ситуации.

Самым зрелищным моментом встречи стали показательные выступления служебных собак. Животные четко выполняли команды кинологов, демонстрируя выучку и преданность службе. В завершение урока у школьников была возможность задать вопросы полицейским и пообщаться с пушистыми стражами порядка под контролем специалистов. Подобные мероприятия помогают детям лучше понять работу правоохранительных органов и усвоить ключевые правила личной безопасности.

Фото ГУ МВД по РО