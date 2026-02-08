Сегодня ночью в Таганроге и на территории Ростовской области ожидается резкое похолодание после оттепели, что может привести к образованию сильного гололеда. В связи с этим для школьников и воспитанников городских муниципальных образовательных организаций 9 февраля вводится режим свободного посещения.

Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, дошкольные, общеобразовательные учреждения и организации дополнительного образования будут работать в обычном режиме. Педагогический состав будет находиться на рабочих местах и обеспечит размещение учебных материалов и домашних заданий в электронном журнале и мессенджере МАХ.

«Уважаемые родители, вы можете самостоятельно принять решение о посещении детского сада или школы, учитывая погодные условия и удаленность места проживания от образовательного учреждения», — отметила она.

А также напомнила, что по решению родителей ребенок может отсутствовать на занятиях до трех рабочих дней без предоставления каких-либо документов.

Для минимизации последствий непогоды в ночь на 9 февраля коммунальные службы города приступят к обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Администрация призывает жителей проявлять осторожность. В случае экстренных ситуаций звоните по телефону 112.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге применяют реагенты для очистки дорог от ледяного наката.

Изображение от freepik