В Таганроге капитальный ремонт котельных идет по графику

Капремонт ведется на котельных по улицам Химической, 11 и Заводской, 1. На котельной по улице Ленина, 220 идут аварийно-восстановительные работы.

«Сегодня все внимание коммунальных служб сосредоточено на обеспечении стабильного теплоснабжения жителей нашего города. Параллельно работаем над решением проблем, связанных с износом инфраструктуры и необходимостью ее модернизации», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, к 1 ноября в городе были завершены пуско-наладочные работы по запуску тепла. Запущены все 152 котельные, теплоснабжение подано в 1082 многоквартирных дома и 220 объектов соцсферы. Таганрог получил паспорт готовности к зиме.

В настоящее время подрядная организация выполняет капитальный ремонт аварийных участков теплосетей и котлов в двух котельных: по улицам Химической, 11 и Заводской, 1. При поддержке губернатора Ростовской области на эти цели из бюджета региона выделено порядка 151 млн рублей. Еще 46 млн рублей на условиях софинансирования выделили из городской казны.

Подрядные организации проводят капитальный ремонт в соответствии с графиком. На время работ теплоснабжение потребителей обеспечивается одним котлом в каждой котельной.

«Ремонт котлов планируется завершить в феврале 2026 года», — уточнила Светлана Камбулова.

Продолжается и ремонт пяти участков теплотрасс общей протяженностью 2,7 км, он будет завершен в 2025 году. Остальные шесть аварийных участков общей протяженностью 6 км отремонтируют в июле 2026 года.

Также в настоящее время выполняются аварийно-восстановительные работы на котельной на улице Ленина, 220. Эта котельная находится в аренде у МУП «Городское хозяйство». Из бюджета города выделены средства на закупку материалов для проведения работ, которые специалисты «Городского хозяйства» выполняют собственными силами. На котельную уже завезены материалы для проведения аварийных работ, они пройдут в три этапа.

В рамках первого этапа производится замена труб и задвижек. Работы по замене сетей планируется завершить до конца декабря текущего года.

«Эти ремонтные мероприятия необходимы, чтобы поддержать объект в рабочем состоянии в течение всего отопительного периода», — пояснила глава Таганрога. — Подчеркну, что все работы по ремонту котельных находятся на моем личном контроле и на контроле Правительства Ростовской области».

Ранее мы сообщали, что с 29 ноября по 1 декабря в связи с ремонтом теплосетей некоторые дома в Таганроге частично останутся без отопления.

Фото из архива